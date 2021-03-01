beautyblender x唐綺陽星座幸運彩蛋，星座限定690元起。（beautyblender提供）

DHC純欖護脣膏史努比限定版Pattern歡樂款1.5g，350元。（DHC提供）

DHC純欖護脣膏史努比限定版Heart樂芙款1.5g，350元。（DHC提供）

DHC純欖護脣膏史努比限定版Comic飛翔款1.5g，350元。（DHC提供）

防疫期間全民瘋星座，星座達人唐綺陽也首度攜手美妝beautyblender推出星座聯名幸運彩蛋，星座加上彩妝聯名話題不斷，唐綺陽也特別分享今年星座運勢，她表示，「在水瓶的新時代，每個人都該來點顛覆，展現最獨特的一面。」

beautyblender原創美妝蛋開運限定星座系列重磅登台，搭配星座專屬的微雕星座符號，加上星空炫光外殼設計，透過彩妝蛋讓上妝更便利，也讓唐綺陽的12星座運勢帶來好運：水瓶座，自我浮現；雙魚座，奉獻付出險中求勝；牡羊座，氣勢旺裡外皆忙；金牛座，貴人扶持；雙子座，順應天命披荊斬棘；巨蟹座，危機處理專家，展開跨界；獅子座，努力就是護身符；處女座，親力親為，婚戀分合受矚目；天秤座：創作、戀情苦樂參半；天蠍座，擺脫受制轉型自立；射手座，新人事新氣象；摩羯座，乘勝追擊發揮才能。

同樣話題不敗的聯名還有經典動畫，DHC攜手動漫角色「史努比SNOOPY」推出聯名款純欖護脣膏，品牌祭出紅、黑、白限定款，單支訂價350元，活動期間相同款式2條組優惠價500元，3款組合特價720元。