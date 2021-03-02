美國31歲好萊塢知名女星莉莉柯林斯(Lily Collins)，今年憑著Netflix電視影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)入圍「第78屆金球獎」的最佳音樂及喜劇類電視劇女主角，雖最後沒有順利封后，但在網路上公開的紅毯造型依然十分吸睛。

美國影視年度盛會「第78屆金球獎頒獎典禮」於今日上午盛大展開，雖因疫情的關係部分演員及導演皆改由線上的方式出席，但現場依然找來《女超人》蓋兒加朵(Gal Gadot)、芮妮齊薇格(Renée Zellweger)、奥卡菲娜(Awkwafina）等大咖明星擔任頒獎嘉賓，為冷清的紅毯增加閃閃星光。

而今年，莉莉柯林斯憑著2020所推出的Netflix電視影集《艾蜜莉在巴黎》，成功入圍「最佳音樂及喜劇類電視劇女主角」獎項，她也在網路上公開一系列造型側拍。只見她穿著YSL所製作的高級訂製刺繡禮服，斜肩剪裁加上腰部挖空的設計，使她走路時，性感白皙的鎖骨與火辣水蛇腰立即乍現，加上復古的波浪造型以及迷人的妝容，使她性感指數破表，吸引超過93萬人按讚。

莉莉柯林斯擁有甜美臉蛋與深邃大眼，加上清新脫俗的氣質，使她一出道便受到注意。過去曾在《攻其不備》、《在劫難逃》及愛情喜劇《魔鏡，魔鏡》、《真愛繞圈圈》、《深刻入骨》、《悲慘世界》等多部票房電影中演出，憑著精湛又自然的演技，拿下多項大獎，成為好萊塢一線女演員。