少女時代成員Tiffany即將於4月2號演出韓國版百老匯經典舞台劇《Chicago》。近日都在積極排練的她，依然收到不少代言合作，並為該品牌曬出一系列火辣穿搭，大展凹凸有致的好身材。

Tiffany自從離開女團後，穿著風格越來越大膽、前衛，更經常透過IG分享絕佳的衣品，成為許多女性的穿搭流行指南，也吸引不少精品指定合作。近日，Tiffany便收到精品PARDA的邀請，為該品牌所推出的服飾與包款宣傳，只見她身穿黑色高領緊身衣搭配同色系短裙與跟鞋，坐在地上對著鏡子自拍，即使穿著黑色絲襪，修長的美腿與傲人的曲線一覽無遺，吸引超過31萬人按讚。

Tiffany不久前參加另一場品牌活動時，她也不忘展露性感，以兩截式的深V西裝上衣，搭配外長內短的不對襯短褲，秀出一雙白皙腿根，相當吸睛。

Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，陸續發行《Born Again》、《Lips On Lips》、《Magnetic Moon》、《Run For You Life》等多首暢銷單曲，成功打進美國市場。