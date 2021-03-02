南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，於2/28日推出全新單曲《꼬리(TAIL)》後人氣再度暴漲。近日積極投入宣傳工作的她，除了先前釋出的貓女造型性感冶豔，舞台上的火辣穿搭也讓粉絲們驚艷不已。

宣美近期為了宣傳新單曲《TAIL》，頻頻登上各大音樂節目的舞台，她自己也在個人IG上曬出各種造型。在近日公開的影片中，只見她穿著一件黑白相間的吊帶條紋漆皮連身短褲，胸口深U的剪裁與貼身的設計，使她在一個彎腰便露出傲人的上圍曲線，結合火辣的舞姿，讓性感度破表。

但這套漆皮連身褲還不是宣美在這張專輯中最火辣的造型，在不久前的SHOWCASE舞台造型中，宣美一連穿上MV曾出現過的兩套U領連身衣，而大紅色的絲絨連身衣不僅高衩的設計令人大噴鼻血外，U到肚臍的透視布料更讓豐滿的東西半球一覽無遺，尺度直逼限制級，令網友們看得直噴鼻血，忍不住留言「辣到太過分了」。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，一直都以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，單飛後她還陸續發行《24小時也不夠》、《Noir》、《Lalalay》、《Gotta Go》、《紫光夜》等夯曲成績備受肯定。另外，宣美雖只有166cm，腿長卻有110cm，因此也擁有「南韓第一腿精」的美名，加上經常在個人社群平台上曬出私底下前衛又帥氣的穿搭，使她受到大批粉絲的喜愛，也成為不少精品指定合作的女星之一。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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