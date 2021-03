南韓39歲知名女星柳真,近日因在狗血夯劇《上流戰爭2》中飾演吳允熙一角而再度爆紅。她的高人氣也因此受邀登上雜誌《Noblesse MEN》的封面,驚人的逆齡美貌與凹凸有致的火辣身材,都令網友們相當驚艷。

在公開的雜誌照中,柳真換上白底黑點襯衫、條紋上衣搭配華麗的珍珠項鍊等造型。其中,最受到網友注意的,便是黑色的刺繡晚禮服造型,寬版的公主袖設計除了更修飾身型外,全身鏤空的圓點刺繡設計,使她完美的身材比例與內搭黑色小褲若隱若現相當性感,令網友看得直噴鼻血。

另外,隨著電視劇《上流戰爭2》在韓國持續熱播、話題不斷,柳真在劇中除了與實力派女星金素妍有多場精彩的復仇對手戲外,為了劇情需求她也再次披上婚紗,與劇中飾演丈夫的尹鐘焄大玩「甜蜜蹭鼻」並露出超甜微笑,宛如真正的夫妻般拍攝婚紗照,讓不少劇迷看了直呼「老公看到會氣死吧」、「這根本是真的婚紗照」、「柳真怎麼還是這麼美」引發話題。

柳真擁有甜美臉蛋與清新的氣質,由「元祖女團」S.E.S的成員身份出道後,陸續發行《I'm Your Girl》、《Love》、《A Letter from Greenland》、《Choose My Life-U》等多張暢銷專輯,人氣橫掃全亞洲,更被譽為「永遠的妖精」。但自從2003年成員的合約到期後團體便解散,柳真也將事業重心轉向戲劇圈發展,並在2009年時與男星奇太映結婚,兩人育有2女,還不時公開曬恩愛羨煞旁人。