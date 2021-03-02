美國25歲女演員兼歌手德芙卡梅隆(Dove Cameron)，2018年因在電影《神盾局特工》中飾演Ruby Hale一角而再次爆紅。近日她除了受邀登上音樂雜誌《BeatRoute》的封面外，更接下其他拍攝工作，並在個人IG上大方公開「上空」照，秀出前凸後翹的好身材，令粉絲看得直噴鼻血。

德芙卡梅隆擁有精緻五官、空靈氣質，5歲時便以童星身份出道，並在迪士尼頻道的原創影集《麗芙與麥蒂》中飾演女主角而打開知名度，清新甜美的形象深植人心，後來還在迪士尼原創電影《Cloud 9》及《星光繼承者》、《神盾局特工》中演出，加上她在音樂上的才華，使她人氣持續攀升。去年底她也發行全新單曲《We Belong》受到大批粉絲的喜愛。

近日在網路上公開的雜誌封面照中，德芙卡梅隆身穿白色平口洋裝搭配漆皮長靴，對著鏡頭擺出多個高難度的性感動作，甚至直接趴在鏡頭前隱約露出火辣的雙峰曲線，性感指數破表，吸引超過66萬人按讚。

隨後，德芙卡梅隆又再度PO出一張工作側拍，只見她上身全裸僅用雙手遮住雙球，下半身則是穿著精品黑色絲襪，外搭造型挖破牛仔褲，大秀圓潤南半球與結實腹肌曲線，望向遠方露出迷人的眼神，再度電暈一票粉絲，直呼「太辣了」。