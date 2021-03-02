南韓39歲知名女星孫藝真(孫藝珍)，元旦被韓媒D社爆出與男星玄彬熱戀後，人氣不減反增，倆人除了合體拍廣告外，孫藝真近日還接下全新精品代言，並在個人IG上公開穿搭照，吸引網友們熱烈討論。

孫藝真擁有甜美臉蛋、清新氣質，過去曾憑著《我腦海中的橡皮擦》、《夏日香氣》、《個人取向》、《秘密花園》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等電視劇及電影紅遍全亞洲，2019年以夯劇《愛的迫降》再度攀向事業巔峰，更因此與男神玄彬擦出愛的火花，兩人認愛後還相繼成為菲律賓電信公司SMART的5G代言人，並在2/14情人節時大方合體拍攝廣告，倆人甜蜜的互動不僅閃瞎粉絲，更羨煞旁人。

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孫藝真認愛後人氣更是大爆發，除了接下保養品、服裝、益生菌等廣告外，近日更成為精品Valentino的代言人。她為了幫該品牌於昨日(3/1)所舉行的線上時裝秀宣傳，特別在個人IG上曬出穿搭，只見她穿著棕色造型襯衫與牛仔褲，上衣些微透視的紡紗材質，使她內搭的吊帶背心若隱若現相當性感。

今日(3/2)孫藝真也率先在IG上公開形象美照，而照片中的她穿著寬版鏤空刺繡大衣，搭配白襯衫與橘色高衩短裙，由下往上的拍攝角度大秀纖細的發光美腿，吸引超過67萬人按讚，紛紛留言「姊姊戀愛後更美了」、「果然戀愛中的女人最美麗」、「身材依然很好耶」引發話題。