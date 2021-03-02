香奈兒4色眼影＃354回憶2g，2250元。（香奈兒提供）

香奈兒水潤聚光棒 貝殼光 ，1620元。（香奈兒提供）

香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25PA＋＋ BD31，2350元。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀的絲絨脣膏 ＃56 生命之泉，1350元。（香奈兒提供）

第78屆金球獎頒獎典禮，除了獲獎名單受到矚目，女星妝容也展現鮮明個人特色，不再爭奇鬥豔，而走向收束乾淨的髮型搭配乾淨的妝容，新科金球影后安德拉戴飾演傳奇爵士女伶比莉哈樂戴電影《The United States vs. Billie Holiday》一舉封后，擊敗薇拉戴維絲、凡妮莎柯比、凱莉穆里根以及法蘭西絲麥朵曼，其奪獎妝容也備受矚目。

彩妝師Hung Vanngo使用香奈兒為影后安德拉戴打造金獎妝容，他用恆潤裸光水慕絲粉底SPF25／PA＋＋ BD31、BD41（台灣沒有販售）兩款色號為影后打造淨透底妝，再搭配使用香奈兒水潤聚光棒貝殼光在顴骨上方、眉骨修飾輪廓，搭配修容，讓臉部線條更明顯也更上鏡，每個角度都是完美角度。

在眼彩上彩妝師Hung Vanngo使用了4色眼影＃354回憶，用橘色、咖啡紅等色在眼窩暈染，讓安德拉戴自然展現眼神輪廓，再透過纖長的睫毛，乾淨的眉型，讓眼妝乾淨不搶戲，把重頭戲留給脣色表現，安德拉戴使用了香奈兒超炫耀的絲絨脣膏＃56生命之泉，可以說是全妝亮點，紅脣加上完美的底妝不需太多矯飾，就能表現美麗本色。