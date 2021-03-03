南韓知名女星IU (李知恩)，1月27日發行新單曲《Celebrity》後，人氣持續飆漲，她也趁勢宣布即將於3月正式發行第5張正規專輯《HILAC》，並在個人IG上公開預告短片，令粉絲們相當期待。另外，日前接下飾品代言的她，近日也曬出工作側拍辣照，吸引網友熱烈討論。

近日IU再度為代言的飾品拍攝形象廣告，在公開的美照中，除了火辣的深V透視上衣相當吸睛外，她自己也公開了另一套造型側拍。只見她身穿白色U領公主袖短版上衣，搭配同色系蕾絲短裙，大方秀出性感的腰線與白皙腿根，纖細的身材曲線也一覽無遺，吸引超過223萬人按讚，紛紛留言「妖精小公主」、「IU美慘了」、「再次被你電暈」。

另外，2/28日IU與好姊妹劉寅娜也被拍到一同出席經紀人韓特（한터）的婚禮，兩人當天所穿的「有禮穿搭」也受到矚目。只見IU穿著黑色西裝外套與同色系長褲，內搭膚色襯衫看起來俐落又有型；劉寅娜則是深色大衣裡穿上紫色洋裝盡顯女人味，收到網友一致讚賞。IU還在當天獻唱《Celebrity》、《Blueming》等夯曲，並與台下觀眾熱情互動，宛如演唱會般熱鬧，令粉絲們羨慕不已。

IU出道多年不僅會唱、會跳、還會演，全方位的發展使她人氣始終居高不下獲獎無數。今年IU更連續在《第35屆金唱片獎》、《Gaon Chart》等頒獎典禮上榮獲年度作詞家獎、數位年度歌手獎、音源大賞等大獎，人氣直衝天際。