美國25歲新生代超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)，去年9月與歌手男友贊恩（Zayn）生下愛女後便火速復出登上時尚雜誌版面，令粉絲們相當驚艷。近日她也被媒體拍到現身米蘭，並受邀登上伸展台，而私下的私服穿搭與「真實產後身材」也一併曝光。

吉吉哈蒂德擁有精緻五官、179cm高䠷身材，年紀輕輕便登上伸展台，並登上《ELLE》、《Grazia》、《Cleo》、《Vogue》、《Sports Illustrated Swimsuit Issue》、《Paper》等多本雜誌封面，成為模特兒界的耀眼新星，與妹妹貝拉哈蒂德(Bella Hadid)成為圈內出名的「超模姐妹花」。

不過，吉吉哈蒂德自從去年爆發疫情，並在3月宣布懷孕後就暫時告別伸展台，直到去年9月生下愛女後她才再次出現在雜誌封面，而產後才短短半年，她便被媒體拍到與妹妹貝拉現身米蘭街頭，準備為精品Versace的「Versace 2021 秋冬時尚大秀」做準備。

照片中，只見吉吉穿著知名精品服飾Profound Aesthetic所推出灰色男款針織衫搭配EB Denim同色系牛仔褲及綠色針織帽，一派輕鬆的對著鏡頭比出俏皮的手勢，而她的上衣裡面疑似只穿一件平口內衣、扣一顆扣子便上街，隨著身體擺動大方露出性感深溝與平坦的腹部曲線，身材恢復得相當快速，令網友們看到大感驚艷。

而一旁的貝拉，則是以棕色長版西裝造型套裝內搭亮橘色襯衫，胸口鈕扣全開的穿搭方式，讓豐滿上圍若隱若現，也相當吸引路人的目光。