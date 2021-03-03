義大利奢侈品牌MOSCHINO日前在米蘭發表「2021 年秋冬女裝大秀」，現場請出各大超模以舞台劇的方式演出，還邀請世界首席脫衣舞孃蒂塔萬提斯（Dita Von Teese）客串，並在謝幕時秀出火辣翹臀，令網友大噴鼻血。

一年一度的米蘭時裝周於近日陸續展開，雖受到疫情的影響，不少精品紛紛改由線上直播的方式進行，但還是有品牌為了新品別出心裁。由鬼才設計師Jeremy Scott所主持的MOSCHINO 2021秋冬女裝大秀上，以獨特的舞台劇方式呈現，現場的擺設除了浮誇的布幕、畫框、戲劇吸引目光外，還邀請了資深超模米蘭達可兒（Miranda Kerr）、小賈斯汀超辣嫩妻海莉比伯（Hailey Bieber）等人大玩俏皮復古造型。

整場大秀除了超模還出現不少亮點，「世界首席脫衣舞孃」蒂塔萬提斯(Dita Von Teese)，這次也受邀擔任開場及壓軸的特別嘉賓，只見她一身大紅色桃心領修身晚禮服現身，即使已48歲身材依舊火辣性感、凹凸有致，壓軸演出時還不忘送出驚喜，一個轉身秀出特別挖空的背部設計，放送白皙蜜桃臀，讓網友看得臉紅心跳，成功引發話題。

蒂塔萬提斯擁有亮麗外表、火辣身材，18歲時就進入脫衣舞夜總會工作，後來還受邀登上雜誌內頁擔任性感女郎而打開名聲，陸續登上話劇、歌舞劇及電視劇的表演舞台，成為全球知名的首席脫衣舞孃。