南韓超人氣女團MAMAMOO，出道多年憑著渾厚又獨特的嗓音受到海內外粉絲的喜愛，還在近期所舉辦的頒獎典禮上一連拿下多項音樂大獎，成績備受肯定。團隊中擔任隊長的頌樂(Solar)，近日在個人IG上曬出一系列火辣穿搭照，大秀凹凸有致的身材，令粉絲看得臉紅心跳。

頌樂2014年由女團身份出道以來造型百變、性感，無論是舞台造型還是私下穿搭總能掀起話題。近日頌樂在IG上曬出的ㄧ組穿搭照中，只見她身穿黑色絲質綁帶上衣搭配牛仔褲，胸口鏤空至肚臍的性感設計，使她飽滿美胸若隱若現十分性感，加上俐落的中分髮型，散發致命吸引力。

隨後，頌樂又再度PO出背面照，原來綁帶上衣不僅前面火辣，就連背部也鏤空，使她性感的蝴蝶美背一覽無遺，讓網友看得直噴鼻血，吸引超過16萬人按讚，紛紛留言「姊姊辣到太過分了，我幼小的心靈承受不住啊」、「真的是蝴蝶美背耶」、「好猛的線條」、「美慘了，喜歡這套穿搭」。

事實上，頌樂曾在個人YouTube頻道中表示，為了在電視上的身型更加好看，私底下除了嚴格的控制飲食外，也會固定前往健身房健身，結合皮拉提斯、鋼管舞等不同的運動項目，使身材維持在最好的狀態。不久前，她便分享4分鐘燃脂運動影片，吸引粉絲們熱烈討論。