日本24歲性感女星都丸紗也華，擁有混血般的精緻外表，與F罩杯傲人雙峰在寫真界中迅速竄紅。近日，都丸紗也華再度受邀登上雜誌封面，並在個人IG上率先公開2張美照，火辣的好身材引起網友熱議。

都丸紗也華2015年時，因參加選美比賽「Miss iD 2015」獲得冠軍而開始進入寫真界，17歲時就登上知名漫畫雜誌《Weekly Young Magazine 》的封面擔任模特兒，但出道初期成績並不理想，直到陸續推出多本半裸寫真集後才逐漸打響名號，還被封為「日本神之胸」，進而演出電視劇《我從何處而來》，成功跨界影視圈，加上她經常透過個人IG分享生活及穿搭，使人氣快速飆升，IG吸引超過24萬人追蹤。

都丸紗也華近日再度受邀，為雜誌封面拍攝一系列泳裝寫真，在公開的照片中，只見她穿著膚色深V上衣，胸前透視的薄紗材質遮不住豐滿雙峰，使性感深溝若隱若現；下一張照片，更直接穿上吊帶粉色比基尼大秀傲人上圍，令網友看得直噴鼻血，吸引超過2萬人按讚，直呼「買爆它」、「太可愛了」、「果然是最強美胸」。

另外，都丸紗也華的妹妹都丸亞華梨也在去年加入寫真界，先前為了幫妹妹宣傳，都丸紗也華還特別脫掉外衣一起拍攝泳裝寫真，成功吸引粉絲的注意。