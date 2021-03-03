IPSA在2019年推出淨化歸0前導精萃「開肌精華」，掀起淨化旋風，秒速竄升為熱銷商品，輕透質地超好吸收，彷彿為肌膚重置開肌，打造滑嫩細緻好膚質。2021年開肌精華家族加入超強生力軍「淨化歸0前導眼部精萃」，又稱為開肌眼霜，承襲開肌精華淨化好評，1罐有效解救眼周肉芽、難搞泡泡眼及勞累黑眼圈，全面掃除眼周問題，新的一年膚質就從高標準開始，從臉到眼完美養成高標膚質。

現代人長期滑手機、使用電腦，容易使眼周老化進而產生細紋、浮腫、黑眼圈等相關問題，IPSA「開肌眼霜」為眼睛重新開機而誕生，日本首創高效2合1科技，2種質地、2種用法、2種功效，一罐達到雙倍效果超級有感，想要晶亮大眼的人必收。

IPSA「開肌眼霜」質地結合精華與霜，使用時先厚敷再按摩，加入眼部0-聚合物，讓功效彷彿開外掛，迅速改善黑眼圈，肉芽及浮腫問題。（邱映慈攝）

零浮腫大眼棒。（邱映慈攝）

開肌眼霜不僅沿襲淨化歸0前導精萃獨家關鍵處方「０-聚合物」，能有效排除眼下累積已久的疲憊與老廢物質，更添加全新「眼部0-聚合物(人參萃取+魚腥草萃取)」 ，強化循環代謝能力，使眼下不浮腫，即刻創造明眸大眼，即使熬夜再累，從眼周膚況也看不出破綻。

IPSA「開肌眼霜」搭配零浮腫大眼棒按摩，可改善黑眼圈，肉芽及浮腫問題。（邱映慈攝）

為歡慶開肌家族加入超強成員，3月IPSA限定推出大眼開肌體驗，凡於指定櫃檯預約即可享有大眼厚敷按摩及Baby Face養成按摩體驗，並加碼IPSALYZER肌膚檢測服務，另外更推出全球獨家大眼開肌組合，購買指定商品就送零浮腫大眼棒，雙頭設計能溫和排除累積疲憊、精準按壓穴點，同時能冰鎮浮腫雙眼，再現晶亮大眼。

零浮腫大眼棒兩端皆可按摩眼周。（邱映慈攝）

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★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得IPSA淨化歸零前導精萃30ml*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/11

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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