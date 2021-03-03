韓星崔普閔擔綱美妝ETUDE品牌大使。（ETUDE提供）

plantica花樣粉櫻包3入組，加購價299元。（康是美提供）

Naturals by watsons日本櫻花系列，單品129元起。（屈臣氏提供）

喜迎白色情人節，美妝品牌找來男神傳情，韓星崔普閔擔綱美妝ETUDE品牌大使，除了男神加持，ETUDE也與HERSHEY’S KISSES推出巧克力的聯名商品，讓美妝產品有著經典水滴造型，還有巧克力香味，不只是ETUDE讓巧克力入味，過往頂級美妝Sabon也曾在情人節推出愛戀巧克力系列，這類話題商品都僅在節慶檔期販售，熱搭話題。

ETUDE歡慶白色情人節，即日起消費滿899元內含1件HERSHEY’S KISSES ，即送崔普閔專屬海報，消費滿1200元送小型人型立牌，限量送完為止。 除了巧克力傳情，櫻花也是春季浪漫象徵，康是美與日本花藝品牌「plantica」合作，5日起至5月11日止，推出「plantica 花漾漫遊」全店加價購主題活動，推出花卉限定商品14款為生活更添浪漫，單筆消費滿388元即可加購，金卡會員或購買醫美商品，再享加購價9折。

屈臣氏則祭出Naturals by watsons日本櫻花系列，全系列包含沐浴露、潤膚露及潤手霜，皆選用來自日本櫻花精華萃取，從洗沐就開始身體保養，全身從頭到腳自帶櫻花氣息，即日起至24日，至屈臣氏購買Naturals by watsons皆享有第2件5折優惠，全系列滿288元再折50元。