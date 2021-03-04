南韓30歲人氣女星潤娥，外型甜美、氣質清新，出道多年人氣始終居高不下。而經常透過個人IG分享生活的她，近日PO出一系列外出的穿搭照，並露出性感的「絕對領域」，吸引粉絲的目光。

潤娥在公開的照片中，先是曝光對著珠串花邊鏡子拍攝的自拍照，下一張只見她身穿棕色西裝大衣，搭配黑色連身長裙及過膝長靴，大方露出纖細又白皙的腿根線條；最後一張照片，則是以由下往上的拍攝角度，大展完美的身材比例，即使潤娥始終戴著口罩依然遮不住星味，令粉絲看了紛紛留言「潤娥真可愛」、「潤娥真是隨便穿都好看」、「超喜歡她的穿搭」、「臉小、腿又長，真讓人羨慕」。

隨後，潤娥還在IG上公開先前為雜誌拍攝形象廣告時的花絮側拍，只見她穿著一件黑色交叉深V上衣對著鏡頭擺出各種嫵媚的表情；換上斜肩薄紗晚禮服後，開心得在鏡頭前俏皮熱舞，舉手投足間皆散發女神魅力，讓網友再度忍不住大讚「天哪！我真的被你電慘了」、「怎麼有人美成這樣」同樣引發話題。

潤娥2007年由女團「少女時代」身分出道後，憑著亮麗外表與修長美腿大受粉絲喜愛，陸續發行《Run Devil Run》、《Oh!》、《I Got a Boy》、《The Boys》、《MR.TAXI》等多首經典夯曲紅遍全球。與經紀公司合約到期後，潤娥雖續約但將事業重心轉向戲劇發展，表現亮眼，人氣持續攀升，近日更傳出少女時代8名成員即將合體推出新專輯，令粉絲相當期待。