日本女團SKE48前成員神谷由香，擁有甜美臉蛋，清新氣質，加上曾在網路上曬出多張俏皮的外送員穿搭照而爆紅，更被網友譽為「最美外送員」。而經常透過IG與網友互動的她，近日曬出一張性感的泳裝照，大方秀出凹凸有致的身材，再度引起網友注意。

日前神谷由香趁著天氣逐漸回春，與好友一同前往海邊潛水，並於個人IG上曬出一張剛潛水上岸時的照片，只見她穿著一件兩截式的黑色深V泳裝，大方秀出半球曲線及腹肌線條，配上招牌的甜美笑容，再度電暈一票網友，紛紛留言「神谷由香太可愛了」、「原來身材這麼好」、「這種笑容好迷人」、「笑容甜死人了」。

另外，不久前神谷由香也接下知名牙膏品牌的廣告代言，影片中她飾演日本傳統工匠的女兒，以乾淨的妝容搭配白色襯衫與寬版白T，成功散發鄰家女孩的清新氣質，同樣受到網友一致好評，人氣逐漸攀升。

神谷由香先前曾以女團SKE48的身份出道，後來因有不同的生活目標而退出女團，著手準備電視台的氣象主播考試，在準備期間她一面接案擔任模特兒，一面化身UberEats外送員，用騎腳踏車的方式來增加運動量並為一般民眾送餐。沒想到熱愛在IG上分享生活的她，也因輕便的短版上衣搭配吊帶牛仔褲造型而受到網友熱烈討論。