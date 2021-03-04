白露星辰7mm珍珠項鍊玫瑰金，57折後6200元。（OK提供）

在迎接春天的3月季節，因傳統婦女節、現代女神節等活動，更突顯專屬女性的「她經濟」商機，根據OK超商調查，現煮咖啡、糖餅、保健、氣泡水等商品，女性購買客群占比超過5成，源於女性在消費需求上，對於營養健康、話題小物，及能讓自己更好的商品的興趣高於男性。

為迎接38女人節，OK超商將於3月8日當天，推出OK CAFE莊園級咖啡第2杯10元（大杯美式、大杯拿鐵）的優惠。另外，即起至3月18日，也推出會員專屬商品－輕珠寶系列、話題美體小物，如筋膜槍、美顏儀、美妝鏡等產品，在生活中滿足女性費需求，預估可帶動門市整體業績2成。

OK超商繼上回首賣鑽石飾品熱銷後，本次推出經典輕珠寶，會員獨享53折起，祭出「VIVIDVENTURE亞帝芬奇」奢華飾品，共有「幸運光圈3分鑽石項鍊」，及「白露星辰7mm珍珠項鍊」。幸運光圈3分鑽石項鍊以14K金台和14K金鍊為主體，搭配重量3分的天然鑽石，53折後價格6800元；而白露星辰7mm珍珠項鍊，則使用7mm的淡水養殖珍珠，也採用14K金台與14K金鍊，57折價格6200元。