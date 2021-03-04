圖二：臺北時裝週展前記者會上搶先欣賞13家臺灣設計師品牌獨創新作。（吳松翰攝）

圖三：文化部次長李連權於記者會上表示，企圖整合台灣創意能量、產業鍊，將台灣獨有觀點推向世界。（臺北時裝週提供）

81歲的金馬影后陳淑芳14日，受邀為臺北時裝週展前記者會走秀，身穿台灣設計師品牌INF的黑色套裝上衣，配高腰修身的A字裙，打上柑仔店印花的領巾，化身時尚名嬤壓軸出場，她踩著輕快可愛的步伐踏上舞台，面不改色，但穿上新衣讓她笑說，自己看起來變年輕。

首次參與時裝週的她表示「這一切都很新奇有趣，很喜歡跟這些年輕人在一起，學到很多東西」，同時也希望之後還有這樣的機會;而這次她除了會參加INF品牌秀外，也會擔任「永續時尚開展秀」的秀上嘉賓，為呼籲永續概念，經紀公司請她拿出衣櫃中最老的衣服出席，但淑芳阿姨逗趣說「我會拿出我的壓箱底，如果我還穿得下的話」，不過究竟會以什麼樣的服裝登場，她先賣個關子，要大家敬請期待。

臺北時裝週於3月10日至15日，於松山文創園區展開，延續上季的永續時尚，首度加入服裝設計院校進行展演外，也辦理服飾品國際買主採購洽談會，搭建專屬品牌展示空間，並設置3間時尚直播間，提供品牌業者線上直播商洽，並在BELLAVITA寶麗廣塲囊括40家不同領域台灣設計師品牌，開設期間限定選物店。

另外又再度與中衛攜手合作，推出4款台式美學花色口罩，並於Facebook、Instagram推出專屬濾鏡，讓更多人能透過濾鏡體驗;凡於Facebook和Instagram上使用官方濾鏡公開發文、標註官方帳號及兩位朋友，再打上指定hashtag分享，就能參與口罩抽獎活動，獲獎者可直接至「TPEFW 臺北時裝週選品店」兌換領取限量口罩一組。