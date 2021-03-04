圖二：林柏宏首次受邀看秀，手拿Chloe大包笑說適合拍戲。（Chloe提供）

圖三：Chloe2021秋冬系列中，異材質搭配的斗篷與品牌新任創意總監家鄉南美洲元素結合。（Chloe提供）

巴黎時裝周開跑，Chloe以數位發表會呈現波西米亞風情，柯佳嬿受邀參與Chloe數位發表，以白色荷葉襯衫搭配黑褲帥氣裝扮登場，看到林柏宏笑問「你怎麼沒穿洋裝。」柯佳嬿自稱本來想穿洋裝，但品牌說沒有洋裝可挑，讓她聯想是被林柏宏穿走了。

原來在兩人合作的「媽，別鬧了！」劇中，林柏宏的長髮造型，讓柯佳嬿認為他可試試洋裝，營造反差感，甚至推薦秀上的羊毛白色洋裝。但林柏宏最想入手的單品卻是但材質拼接的斗篷，他說：「（那件）穿去露營也可以，窩在家裡的沙發上也很棒」。

這件結合羽絨的針織斗篷，也是Chloe新任創意總監Gabriela Hearst的最愛;本季是她加入Chloe的首秀外，也是創辦人的誕辰100週年，故在設計上則致敬品牌創辦人Gaby Aghion，除有經典品牌元素的重新詮釋外，本季繽紛的大理石紋面主題，便是取自Gaby Aghion家鄉紐約，而秀場則呼應Gabriela Hears的生長背景，呈現自然舒適的感覺。