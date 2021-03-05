美國的19歲新生代超模凱亞葛柏(Kaia Gerber)，小小年紀便以亮麗外表、火辣身材成為伸展台上的耀眼新星。近日登上雜誌封面的她，以「透視裝」在其中大秀凹凸有致的火辣曲線，吸引網友的目光。

凱亞葛柏承襲超模老媽辛蒂克勞馥(Cynthia Ann Crawford)的優良基因，以空靈的外貌及175cm的高䠷身材，讓她18歲時便在伸展台上發光發熱，加上她經常透過IG分享生活及私下的穿搭，讓她成為新一代的時尚寵兒，也是大批女性粉絲的穿搭指南，更有「最強星二代」、「傳奇超模」的美名，IG吸引超過609萬人追蹤。

凱亞葛柏日前受邀登上雜誌封面，在個人IG所公開的照片中，除了穿上繃帶造型的泳裝及黑色比基尼，展現凹凸有致的身材外，她還上半身全裸，以珠串、透視薄紗裙以及深U網紗蓬裙來遮住重要部位，其中一張照片甚至露出兩點，即使全身抹上白沙依然性感尺度破表，吸引超過21萬人按讚。

另外，多日前洽逢老媽辛蒂克勞馥的55歲生日，凱亞葛柏也特別在IG上PO出老媽年輕時的美照，精緻的五官、清新的氣質皆與凱亞葛柏十分相似，宛如複製人般複製貼上，同樣引起網友們熱議，紛紛留言「超美的媽咪」、「女兒的美貌果然來自於美麗的母親」、「Like mother, like daughter!」。