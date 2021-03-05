日本30歲知名女星水原希子，以亮麗的外表與纖細身材在雜誌界聞名。近日水原希子接下珠寶品牌的代言，並為其拍攝形象照，在公開的照片中大方展現好身材，吸引網友們熱烈討論。

水原希子擁有美國與韓國的精緻混血臉孔，與168cm的高䠷身材，2003年參加知名雜誌《Seventeen》所舉辦的模特兒徵選活動中脫穎而出，隨後成為女性雜誌《ViVi》的專屬模特兒，憑著獨特的氣質獲得大批粉絲的喜愛，進而開始拍攝廣告代言並參與《挪威的森林》、《進擊的巨人》、《謊言戰爭》、《法庭女王》、《華麗追隨》等電視劇及電影的演出，成為家喻戶曉的女星。水原希子所主演的電影《彼女》也將在4/15日於Netflix正式上映，令粉絲們相當期待她在電影中的表現。

水原希子近日接下知名珠寶品牌CIRCLE Jewelry的代言，並在公開的形象照中穿上ㄧ件V到肚臍的黑色墊肩上衣，並以長短不一的項鍊點綴，性感半球若隱若現相當性感，配上精緻的妝容與水原希子溫柔的眼神，電得網友神魂顛倒，直呼「這張照片太美了」、「好有氣質」、「可甜可鹽的希子」。

隨後，水原希子再度PO出一張上身赤裸躺在水面上的性感辣照，而這張照片是4年前，她與攝影師好友茂木モニカ前往美國加利福尼亞州公路旅行時所拍攝的「夢の続き DREAM BLUE」自然寫真，也將於3/20~4/4於東京涉谷PARCO舉辦寫真集特展，吸引網友熱烈討論。