TOM FORD找來陳昊森詮釋私人調香系列冬日光芒。（TOM FORD提供）

TOM FORD找來陳昊森詮釋私人調香系列「冬日光芒。（TOM FORD提供）

TOM FORD私人調香系列冬日光芒，5000元。（TOM FORD提供）

喜迎白色情人節，美妝品牌找來男神傳情，南韓男子團體Golden Child成員崔普閔成為美妝ETUDE品牌大使，他除了在團體裡擔綱領舞的角色，與戲劇裡挑戰的角色高冷的個性相比，在人設上走膽小需要照顧的可愛角色，剛出道參加綜藝節目常常開沒開始，就哭了，讓許多迷妹為他心疼。

不讓韓星專美於前，台灣男神陳昊森演出電影《刻在你心底的名字》一舉成名，擄獲粉絲的心，也成為傳情最佳人選，精品香氛TOM FORD找來陳昊森詮釋私人調香系列，私人調香系列打破傳統香水男女香的限制，男女生可以共香的味道，陳昊森鍾愛冬日光芒的幸福味道，他分享，這是一款想要讓人好好談場戀愛的氣息，就像寒冬中的光用溫暖陪在身邊。

韓妝ETUDE則與知名水滴巧克力品牌HERSHEY’S KISSES推出聯名商品，讓美妝產品有著經典水滴造型，還有巧克力香味，不只是ETUDE讓巧克力入味，過往頂級美妝Sabon也曾在情人節推出愛戀巧克力系列，這類話題商品都僅在節慶檔期販售，熱搭話題。