陳庭妮、炎亞綸、李函與Jun於3日一同參加了Longchamp 2021秋冬數位時裝秀，品牌初次在馬術俱樂部舉辦時尚秀，讓邀請的藝人紛紛感到新奇好玩，陳庭妮還注意到有匹馬在播放時尚秀影片同時也跟著探頭出來觀看，並表示「牠和我們看了一場時尚秀。」

戲劇女神陳庭妮第一次與馬拍照有點小緊張，在馬兒不受控的往她身上聞，讓陳庭妮閃也閃不掉，還要護著今天搭配的造型，她手拿Longchamp 2021春夏的紅色Brioche包款搭配一身白色刺繡連衣裙，紅色襪套搭上黑色長筒靴，呼應出自性的一面。

而男神炎亞綸對於馬兒似乎很有一套安撫的方式，不時的撫摸或輕吻馬匹，反而讓馬兒較少躁動，讓炎亞綸穿著卡其色麂皮大衣搭配後背包時更顯優雅，他開心的表示：「之前因為戲劇需求曾經到馬術場學習如何與馬互動，今天這是第一次在馬術場看時裝秀，心情特別興奮，也衝動的想學騎馬，但問到價錢便退卻了。」

潮模李函穿著粉色西裝、內搭黑色簍空背心搭配Le Pliage 2021春夏銀色手提包最吸晴，而簍空背心讓李函的身材若隱若現，並表示「這是第一次在馬術場看秀，即使因為大環境的關係無法在法國巴黎親臨體驗秀場氛圍，但是Longchamp貼心打造主題馬術空間，讓我們即使人在台灣也能身歷其境，仿佛自己就在巴黎馬術場鑑賞全新一季的迷人設計，是個特別難忘的經驗！」

Longchamp這一季時裝秀以法國巴黎著名的Battesti馬術騎行廳為景，帶領眾人回溯1948年的初創故事，並將許多馬術元素帶入全新秋冬系列中。