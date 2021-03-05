迎接春季，炎熱的夏天也不遠了，許多人會開始為底妝換季，挑選一款適合的粉底，是打造高級臉的關鍵，唯有細緻無瑕的膚質才更能展現出後續彩妝的美。TOM FORD、M‧A‧C、肌膚之鑰近期推出粉底新品，一抹打造細緻妝感，看起來彷彿天生美肌，底妝控一定不能錯過。

▍1.TOM FORD 時尚柔霧高訂粉底液

過往高遮瑕霧面底妝經常伴隨著厚重粉感，TOM FORD延續對高級訂製服完美細節專精，全新「時尚柔霧高訂粉底液」，獨家運用訂製柔焦粉體一抹毛孔瞬間隱形外，有空氣感的輕盈度但打造超完美的遮瑕度，一抹宛如天生美肌。

TOM FORD 時尚柔霧高訂粉底液妝感細緻，彷彿天生美肌。（邱映慈攝）

時尚柔霧高訂粉底液質地滑順，延展性極佳。（邱映慈攝）

為了將高級訂製服上，美得讓人屏息的細節概念重現肌膚，使用「時尚柔霧高訂粉底液」前，先使用「玻尿酸保濕噴霧」迅速為肌膚打造隱形保濕膜，接著使用「星光飾底乳」為肌膚的光澤做第一道的打亮，第三步使用新品「高訂粉底」，搭配「零痕感粉底刷」，以精巧堆疊手法，完美不留下痕跡，打造無懈可擊的肌膚，邁入高級感底妝。

妝前使用明星商品玻尿酸保濕噴霧、星光飾底乳，接著使用時尚柔霧高訂粉底液，並搭配零痕感粉底刷，打造最高級肌膚。（邱映慈攝）

時尚柔霧高訂粉底液搭配零痕感粉底刷，打造細緻妝感，彩妝師建議眼下部位可橫刷，額頭則是下往上刷，鼻翼毛孔明顯處可打圈，粉底將會更貼膚。（邱映慈攝）

▍2.M‧A‧C 超持妝柔焦水粉餅

夏天即將來臨，M‧A‧C推出粉底新品「超持妝柔焦水粉餅」，這款極致輕透的無重力底妝，集結輕盈、潤澤、聚光、持妝於一身，專利空氣粉體轉換科技，讓綿密乳霜接觸肌膚瞬間轉換成輕盈無感的柔焦粉體，搭載37%高含水的水粉體精華配方，能立即並長效保濕，親膚不卡紋，無重力親膚柔焦粉末能完美修飾瑕疵，為肌膚罩上柔焦濾鏡，隨時煥發柔焦光。

M‧A‧C 超持妝柔焦水粉餅集結輕盈、潤澤、聚光、持妝於一身。（圖／品牌提供）

「超持妝柔焦水粉餅」綿密而滑順的乳霜質地，採用空氣粉體轉換科技，接觸肌膚推開瞬間即融於體溫，轉換成細緻無感的柔焦粉體，完美服貼不卡紋不浮粉。親膚而輕盈柔滑的獨特質地，可搭配粉撲或M·A·C #170美妝蛋刷快速完妝，一推二勻三完妝，零技巧好上手，彩妝菜鳥也不怕手殘。

M‧A‧C 超持妝柔焦水粉餅上妝時建議搭配#170美妝蛋，完美服貼不卡紋。（邱映慈攝）

▍3.肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露

「恆潤光采粉凝露」質地非常滑順，抹上瞬間當中的保養成分能瞬間被肌膚吸收，長效保溼滋養，讓上了粉底的肌膚無負擔，粉體與肌膚融為一體，讓肌膚散發彷彿天生美肌的細緻光澤。

恆潤光采粉凝露含保養成分，使用時非常貼膚。（邱映慈攝）

恆潤光采粉凝露共推出8色。（邱映慈攝）

「恆潤光采粉凝露」成分含有多樣護膚成分，使妝感加倍服貼，長效深層保溼，掃去粗糙暗沉，不易泛油脫妝，在修飾肌膚瑕疵的同時為各種膚色增添健康光彩，高級的妝感被品牌形容為「宛如穿戴在肌膚上的珠寶」。

推薦使用恆潤光采粉凝露時搭配肌膚之鑰新品光采美妝蛋，特殊形狀連鼻翼等細節都可緊密貼合。（邱映慈攝）