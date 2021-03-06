被媒體封為「最辣千金」的知名DJ KIM LEE，因在Netflix今年所熱播的實境節目《璀璨帝國》〈Bling Empire）中參與演出而爆紅，IG吸引超過92萬人追蹤。而她凹凸有致的火辣身材，也吸引到知名男性雜誌《FHM》的拍攝邀約。

《FHM》公開的照片中，KIM LEE穿上一件豹紋泳裝，吊帶深V的高衩性感設計，使她無論是正面還是側面，都遮不住傲人的上圍弧線與腿部火辣線條。她還不忘曬出正面捧胸的照片，性感尺度飆到最高點，令網友看得直噴鼻血吸引超過3萬人按讚，紛紛留言「KIM LE太美了」、「身材真火辣」、「天哪！身材實在太完美了」。

另外，隨著人氣逐漸上漲，KIM LEE也趁勢與品牌合作推出聯名香水，並在網路上公開形象照。只見她穿著一件帶有銀絲光芒的綁帶連身衣，中門全開的火辣設計，使飽滿的東西半球及腹部曲線一覽無遺，同樣讓網友看得臉紅心跳引發話題。

KIM LEE擁有精緻混血五官與前凸後翹的好身材，即使出身富貴人家，但她在節目《璀璨帝國》尚未開播前，便憑著自身的努力在東南亞國家中闖出名號，並以性感DJ、模特兒、主持人等多種身份活躍樂壇，加上她經常透過IG與粉絲們互動，分享生活及工作辣照，使她在網路上的人氣持續攀升。