南韓37歲女星崔汝珍(최여진)，出道多年以亮麗外表、火辣身材而聞名。近日即將推出全新戲劇作品的她，受邀登上雜誌的封面，展現白皙長腿與凹凸有致的身材，吸引網友熱烈討論。

崔汝珍擁有艷麗臉蛋、176cm的高䠷身材，自模特兒選拔大賽中脫穎而出後便進入演藝圈，陸續在《對不起，我愛你》、《需要浪漫》、《急診男女》、《通往機場的路》、《我的全像情人》等韓劇中演出，自然又細膩的演技獲得觀眾肯定，加上她經常透過IG分享私底下的生活及工作，使她受到大批粉絲愛戴。

崔汝珍日前受到雜誌KWAVE X的邀請，並在網路上公開一系列照片，照片中她穿著多套貼身韻律裝，對著鏡頭擺出各種姿勢展現曼妙的舞姿，其中一套U領高衩漣身衣最為吸睛，不僅秀出完美的身材比例，修長又結實的腿部線條更是一覽無遺，令網友們看傻了眼，紛紛留言大讚「姊姊的身材太狂了」、「腿部線條太絕」、「根本是藝術品」。

事實上，崔汝珍私底下也經常透過健身、衝浪、皮拉提斯等各種運動項目來維持身材曲線，更曾多次登上雜誌封面展現身段，健康自然的形象深植人心，使她人氣持續攀升。而近日她除了接下實境綜藝節目《遊艇遠征隊》第二季的演出邀請外，也將推出新韓劇《基督山小姐》，令粉絲們相當期待。