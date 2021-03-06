27歲越南女星芝芙（Chi Pu），曾以9頭身完美比例入選越南青少年小姐選美20強，光靠深邃五官及163公分姣好身材圈粉無數，目前在IG上吸引超過532萬位粉絲喜愛，受封「越南第一美」、「人間精靈」等稱號。芝芙近日穿上一套黑色連體背心自拍，展現個性前衛的穿搭風。

芝芙近日綁起可愛的包頭，以清爽的髮型襯托精緻的小臉自拍，只見她蹲坐在地方自拍，並穿上當紅的黑色的連體背心搭配運動褲，雙邊挖腰的設計展現出驚人水蛇腰曲線，簡單穿出時髦的運動風，在低領背心的襯托下，芝芙波濤洶湧的身材若隱若現，令粉絲們看了臉紅心跳，紛紛大讚：「性感到骨子裡」、「超辣」、「上衣好性感」等。

芝芙先前也發出一組復古7連拍寫真，她選穿一套兩件式的天藍色毛衣套裝及白色長褲，完美詮釋清新感少女穿搭，短版剪裁不僅讓健美的腹肌全見客，零贅肉的川字線條更是一覽無遺，搭配上她的甜笑相當令人醉心。

芝芙早在16歲就從選美比賽出道，靠著高顏值受到關注，後續透過拍攝電視劇及電影打開知名度，私下的她更擁有好歌喉及舞藝，曾推出專輯《Love Story》，更在綜藝節目越南明星第六季舞蹈比賽中獲得第3名，是多才多藝的女歌手。