SK-II 母親節代言人綾瀨遙形象照。（SK-II 提供）

SK-II 青春露春日娃娃和服限定版粉紅和服、紅和服兩款，原價6575元，促銷價5917元。（SK-II 提供）

SK-II 全通路禮盒青春經典特惠組，SK-II 青春露230ml、青春露30ml、全效活膚潔面乳20g、亮采化妝水30ml，5625元。（SK-II 提供）

SK-II 青春露加大版 330ml，原價7980元，促銷價7182元。（SK-II 提供）

女星綾瀨遙主演日劇《天國與地獄》再掀話題並創下高收視，WAKUWAKU JAPAN電視台加碼推出「綾瀨遙」特輯，從《女強人小媽》、《在世界中心呼喊愛》、《今天不上班》相繼登場，出道20年人氣不墜，入行以來始終保持親民笑容與顏值、身材，偶爾也喜歡下廚的她，對吃不會計算數量跟熱量，但很講究油跟調味料， 本月也將迎來36歲生日的她，更為其所代言的SK-II拍攝視覺形象照，讓青春露更添說服力。

頂級保養SK-II發表青春露春日娃娃和服限定版，讓超萌春日娃娃造型穿上 粉紅和服、紅和服，透過限定包裝讓青春露迷再度陷入狂熱，青春露擁有高黏著度的消費者，1980年登場以來人氣不墜，可以說是集團金雞母，每年仰賴限量瓶身吸引新客，母親節、週慶期間更是愛好者囤貨採購時機， 春日娃娃和服限定版原價6575元，促銷價5917元，下殺0.89折起，加大版330ml，原價7980元，促銷價7182元，下殺9折。