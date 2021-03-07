33歲大陸女星張雨綺擁有精緻五官及165cm姣好身材，她在周星馳電影《長江七號》中表現出眾，靠著氣質袁老師一角引發關注，先前更因登上綜藝節目《乘風破浪的姐姐》成為話題女神，一舉一動都吸睛。她近日選穿一套魚尾禮服出席公開活動，絕妙身材曲線一曝光立刻驚艷全場。

張雨綺以浪漫的披肩長髮現身，她選穿一襲淺香檳色落地魚尾裙，正面以低領口抹胸設計襯托出傲人曲線，3D設計完全藏不住波濤洶湧的身材，就連優越肩頸線條也相當搶眼，加上交疊感魚尾裙擺，猶如蝴蝶結纏繞在身上，把S體態展現到淋漓盡致，整體造型看起來溫柔端莊又大氣。

張雨綺選穿一襲淺香檳色落地魚尾裙，正面以低領口抹胸設計襯托出傲人曲線。（圖／摘自微博@张雨绮）

張雨綺在寫真中詮釋萬種風情，成功以姣好身材詮釋性感優雅風，美到令人無法忽視，高級感十足，粉絲們看了則心動狂誇：「這套造型真的可」、「綺綺子超美」、「這身材和顏值誰看了不羨慕啊」、「姐姐好讓人戀愛」、「港風味十足好高貴」等。

3D禮服設計完全藏不住張雨綺波濤洶湧的身材，就連優越肩頸線條也相當搶眼。（圖／摘自微博@张雨绮）

張雨綺去年積極活躍在綜藝節目圈，不僅在《乘風破浪的姐姐》中成團出道，更晉升中國女子音樂組合X-SISTER成員，靠著強大舞台實力圈粉無數，她過去因出演周星馳科幻電影《長江7號》女主角走紅，成為繼黃聖依後的人氣星女郎，曾在2018年以《妖貓傳》獲得第12屆亞洲電影大獎的最佳女配角獎，美貌及演技都備受肯定。