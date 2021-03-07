日本的27歲性感辣模早瀨彩(早瀬あや)，先前曾多次在賽車皇后選拔賽中拿下后冠，並拍攝寫真集而聞名。近日她在個人IG上曬出健身時的側拍影片，大展火辣的身材曲線，吸引超過萬人按讚。

近日早瀨彩為了維持身材勤於健身，在公開的影片中，穿著一件花卉圖騰的運動內衣搭配同色系貼身運動褲，在鏡子前拿著壺鈴深蹲，而鏡頭由上往下的拍攝視角讓她火辣深溝與美背曲線完整呈現，令網友看得臉紅心跳。

另外，不久前早瀨彩也曾在IG上PO出先前擔任賽車皇后時的辣照，僅穿著比基尼搭配紅色丁字褲的她，豐滿的上圍曲線與翹臀、馬甲線皆一覽無遺，同樣引起網友熱烈討論，直呼「太性感了」、「這身材真是不得了」、「好絕的身材」。

早瀨彩擁有女團般的甜美外表、170cm的魔鬼身材，加上傲人的F級雙峰讓她自賽車皇后選美比賽（Race Queen）中脫穎而出，不僅兩次奪下后冠還因此有了「史上最美賽車皇后」的封號。2016年來台灣參加車展時，面對媒體詢問，她也大方表示自己最性感的部位就是胸部，還曾多次遭人偷拍，在當時引起不小討論。不過，她卻在2017年時退出娛樂圈轉行當起美甲師，希望能經營起美容事業，直到2019年6月才以性感寫真強勢回歸。