南韓女子天團TWICE，於昨日(3/6)盛大舉行日本線上演唱會「Twice In Wonderland」，吸引大批粉絲上線一同狂歡。而昨晚除了好久不見的定延受到粉絲注意外，子瑜一連串的火辣造型及表現也受到大眾一致好評。

TWICE去年底發行全新數位單曲《CRY FOR ME》後人氣再度飆升，昨日更舉行粉絲們期待已久的日本線上演唱會。在演唱會中，TWICE一連演唱了《Fancy YOU》、《Fakeand True》、《TT》、《MORE & MORE》、《I CAN'T STOP ME》等多首夯曲，令網友們熱血沸騰。而先前因健康因素休息許久的成員定延，這次雖沒有站上舞台中央與其他成員一同熱舞，但也坐在一旁演唱每一首歌曲相當敬業。

另外，子瑜昨晚所穿的造型也同樣讓人驚艷，只見她在TWICE的官方IG上曬出一系列造型側拍，除了甜美白T內搭POLO杉與百褶裙外，子瑜還穿上華麗的宮廷風亮片洋裝小露性感，而其中ㄧ套賽車女郎的造型更是讓網友們暴動。

上衣削肩又中空的短版設計，搭配短裙與過膝長靴，使子瑜性感鎖骨與「絕對領域」、馬甲線皆一覽無遺，加上她不時對著鏡頭露出微笑放電，讓粉絲們直呼「受不了」，更有不少人對於子瑜這次在舞台上的表現相當讚賞，紛紛留言「無論歌唱還是肢體動作，子瑜感覺進步好多」、「子瑜的眼睛更有神了」、「子瑜在舞台上的表現越來越自然了」、「我的媽呀！美到美叮美噹」再度引爆話題。