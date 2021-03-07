南韓31歲女星太妍，日前雖遭到媒體爆料與男團VIXX的Ravi（金元植）正在熱戀中，但人氣始終不滅。而經常透過個人IG與粉絲們互動的她，近日上傳一張節目造型的側拍照，大秀白皙美腿，吸引網友的目光。

少女時代出身的太妍，自女團出道後便憑著甜美臉蛋，與優美的嗓音擄獲大批粉絲的心，2015年以SOLO歌手身份再次出道後，更陸續發行《I》、《Why》、《11:11》、《My Voice》、《Four Seasons》、《Purpose》、《What Do I Call You》等多首日、韓語夯曲，並拿下多項歌謠大獎，成為家喻戶曉的暢銷女歌手，人氣紅遍全亞洲。

太妍的超高人氣，也為她吸引不少廣告代言，日前更接下美食綜藝節目《驚人的星期六》的主持棒，並在其中以前衛又多變的造型吸引目光，先前太妍便曾以花仙子、維納斯女神、清潔工小女孩、網球少女等多種造型受到網友熱烈討論。

近日她再度PO出節目造型側拍，只見她穿著粉膚色的金銀絲線削肩禮服，搭配精緻的妝容及一抹紅唇散發迷人仙氣，但往下一看才發現禮服火辣高衩，使白到發亮的美腿若隱若現十分性感，吸引超過95萬人按讚。

太妍自從去年的12/15發行全新單曲《What Do I Call You》後，人氣再度竄升，卻也被媒體拍到與男團VIXX的Ravi私下約會的畫面，震驚演藝圈，太妍所屬的經紀公司SM娛樂雖立即否認戀情，但男方卻先承認又否認，讓外界霧裡看花。