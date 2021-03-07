南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，日前驚爆與天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD/權志龍）熱戀ING而震驚演藝圈。即使如此，Jennie依然活動代言不斷，近日她便在個人IG上曬出一系列工作側拍，意外露出傲人好身材。

隨著BLACKPINK人氣不斷攀升，Jennie近日除了擔任時尚雜誌《VOGUE Korea》的客座編輯，親自示範各種穿搭及妝髮造型外，日前也接下來運動品牌adidas及健康食品的代言。

Jennie在個人IG上所公開的造型側拍中，穿上了粉膚色U造型綁帶上衣，以及深V針織衫展現甜美女人味，其中一件碎花U領貼身洋裝，更意外露出性感北半球；在窗台前伸懶腰的照片裡，Jennie也不忘露出凹凸有致的火辣曲線，令粉絲的大噴鼻血，吸引超過454萬人按讚，直呼「Jennie的身材太好了」、「珍妮真是可甜可鹽」、「戀愛中的女人最美麗」引發話題。

Jennie擁有甜美外表與獨特的歌聲，加上超強的個人魅力與穿搭技巧，使她自BLACKPINK出道後除了是團隊中的性感擔當，更因此有了「人間香奈兒」的美名，成為各大精品爭相合作女星之一，近日更開啟YouTube頻道與粉絲分享生活，IG吸引超過4000萬名粉絲追蹤，人氣橫掃全球。即使Jennie近日被知名媒體D社爆料與GD正在熱戀中，依然不影響她的高人氣。