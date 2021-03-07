大陸33歲人氣女星劉亦菲，以空靈外表、清新氣質被粉絲譽為「神仙姊姊」。近日受邀出席彩妝品牌活動的她，在網路上率先公開仙氣爆棚的造型側拍，而領口深V的性感設計，也使她「真實身材」在直播時全被記錄下來。

劉亦菲今日(3/7)下午受邀出席彩妝品牌SHISEIDO資生堂，於杭州舉辦的品牌活動，而在活動開始前，劉亦菲的工作室就在網路上公開當天的一系列造型美照，只見她一身紫櫻色蛋糕裙，並以甜美的包包頭及精緻的妝容散發迷人仙氣，電得網友直呼「劉亦菲真是太美了」、「超級好看的天仙」、「仙女姊姊又下凡了」、「我的天，真是美到我無語」。

活動開始後，劉亦菲無濾鏡的真實模樣以及身材，也在直播鏡頭裡一覽無遺，禮服領口的深V設計除了使她飽滿半球及性感胸骨若隱若現外，高腰的蛋糕裙剪裁更襯托出她白皙的膚質，以及完美的身材比例，一掃先前被說「腫了一圈」的陰霾，掀起網友熱烈討論。

劉亦菲今日出席品牌活動，以紫櫻色禮服優雅出席。（圖／微博@娱乐有饭）

劉亦菲從小因受到舞蹈演員媽媽的薰陶，而對演戲培養出興趣，自北京電影學院畢業後，便得到製作人賞識進入演藝圈拍攝廣告，並在2005、2006年以電視劇《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》的趙靈兒及小龍女一角成功打開知名度，陸續在《功夫之王》、《戀愛通告》、《鴻門宴》、《倩女幽魂》、《四大名捕》、《第三種愛情》等電影及電視劇中演出，今年更憑著迪士尼真人版電影《花木蘭》入圍奧斯卡金像獎的最佳女主角獎，演技備受肯定。