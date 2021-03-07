南韓23歲女星彩娟，以亮麗外表、清新氣質而聞名。近日她除了接下全新戲劇作品，也成為知名保養品牌倩碧(Clinique)的韓國代言人，她在個人IG上曬出拍攝行象照時的造型側拍，意外秀出火辣深溝吸引目光。

彩娟於社群媒體上公開的一系列側拍照中，穿上白T、深V洋裝、POLO杉等多種造型，搭配乾淨又輕透的妝容，搭配一頭浪漫長髮展現優雅氣息，但最後一套造型裡，彩娟換上棕色麂皮吊帶洋裝，領口低胸的罩杯設計使她露出深溝黑影，加上強光一打白皙的皮膚瞬間發光，電暈一票粉絲，吸引超過17萬人按讚。

另外，不久前彩娟與攝影師合作的人物寫真也同樣吸引目光，只見她穿著一件黑色蕾絲透膚洋裝，領口及袖子微透的設計加上效果十足的肢體動作，與充滿復古風味的濾鏡，使她即使沒展露身材依然神秘、性感，受到網友一直好評，直呼「美瘋了」。

彩娟過去曾以女團DIA的身分出道，2016年參加選秀節目《PRODUCE 101》後，便入選成為限定女團I.O.I的成員，並進行為期約一年的團體活動，之後她更跨足戲劇圈，陸續接演《獨酒男女》、《Live Again, Love Again》、《To. Jenny》、《因為初戀是第一次》等電視劇及電影，甜美清純形象深植人心，近日也確定演出《因為初戀是第一次》第二季，令粉絲們相當期待。