李立群和女兒李元元在《她們創業的那些鳥事》同台演出，為了助女兒一臂之力，私下在家為女兒開一對一的表演課，將畢生所學傾囊相授，不僅教戲，也教做人處世，擔心女兒在複雜的演藝圈受到傷害，就連萬一發生緋聞，也沙盤推演該如何應對。

李立群與女兒李元元進棚拍攝萬寶龍 (Montblanc）時尚專題，分別佩戴萬寶龍明星傳承系列星期日期顯示計時表15萬元500元和小秒針腕表9萬1700元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Calvin Klein 針織衫，rag & bone洋裝）

「只要做事憑良心，遇到不實緋聞，可以不必回應！」李立群以他自己為例，這幾年他在大陸拍戲，的確誘惑很多，但他行得正、坐得直，從未傳過緋聞，「拍戲工作忙碌，忙都忙不過來了，那有時間、精力鬧緋聞！」李立群笑說，「正因為我為人正派，晚上沒人敢敲我的門！」

對於父親憂心自己會鬧緋聞，李元元笑說，她雖在國外長大，但其實感情很老派，老覺得周遭的男生很幼稚，沒什麼話聊，因此直到快30歲了才初戀，兩人認真談了幾天感情，就因為工作分隔兩地，剛萌芽的初戀耐不住時空距離的考驗，早就無疾而終、和平分手。

「我是個老靈魂，要鬧緋聞很難，爸爸實在太多慮了。」李元元笑說，她聽了老爸的話不對外公開自己的感情生活，反倒是老爸忍不住在微博爆了料，說女兒已經和初戀男友分手了。

這回為宣傳新戲，李立群攜愛女李元元同框進棚拍攝萬寶龍 (Montblanc）時尚專題，李立群分享自己與萬寶龍很有緣分，多年前曾受邀出萬寶龍活動，也有一只萬寶龍手表，因為非常喜歡，用了好幾年了，直到現在還經常佩戴。

萬寶龍1858系列Geosphere世界時間腕表，19萬3700元。（Montblanc提供）

萬寶龍寶曦系列日夜顯示腕表，10萬1900元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列中型後背包，3萬8900元。（Montblanc提供）