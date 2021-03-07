梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在繁花盛開、春意盎然的3月，主打幸運瓢蟲Lucky Spring系列珠寶，以象徵幸運來臨的紅底黑點瓢蟲為主角，全系列共有6件作品，將幸運瓢蟲停駐在女人耳際、胸前和手腕上，藉此對全天下的女性獻上祝福。

梵克雅寶Lucky Spring幸運瓢蟲系列珠寶，充滿盎然春意，為女性獻上祝福。（Van Cleef & Arpels提供）

以自然萬物為珠寶創作靈感的梵克雅寶，早在1933年就推出可愛的瓢蟲吊飾，小巧可愛又有幸運之意涵，在當時廣受歡迎，後來瓢蟲更陸續出現在珠寶、腕表等作品當中，如2018年就有一只Secret de Coccinelle瓢蟲珠寶神秘表，還在當年拿下日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve，GPHG）最佳珠寶表的殊榮。

梵克雅寶Lucky Spring幸運瓢蟲珠寶手鍊，五枚綴飾，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙，約14萬8000元。（Van Cleef & Arpels提供）

今年全新登場的Lucky Spring系列珠寶，再度以繽紛絢爛的瓢蟲圖騰向浪漫的春季致意，全系列包括長項鍊、胸針、耳環和三款手鍊，以玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙等寶石，刻畫瓢蟲在花葉間歡欣飛舞的意象。

梵克雅寶Lucky Spring幸運瓢蟲珠寶胸針，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙，約21萬3000元。（Van Cleef & Arpels提供）