梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在繁花盛開、春意盎然的3月，主打幸運瓢蟲Lucky Spring系列珠寶，以象徵幸運來臨的紅底黑點瓢蟲為主角，全系列共有6件作品，將幸運瓢蟲停駐在女人耳際、胸前和手腕上，藉此對全天下的女性獻上祝福。
以自然萬物為珠寶創作靈感的梵克雅寶，早在1933年就推出可愛的瓢蟲吊飾，小巧可愛又有幸運之意涵，在當時廣受歡迎，後來瓢蟲更陸續出現在珠寶、腕表等作品當中，如2018年就有一只Secret de Coccinelle瓢蟲珠寶神秘表，還在當年拿下日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve，GPHG）最佳珠寶表的殊榮。
今年全新登場的Lucky Spring系列珠寶，再度以繽紛絢爛的瓢蟲圖騰向浪漫的春季致意，全系列包括長項鍊、胸針、耳環和三款手鍊，以玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙等寶石，刻畫瓢蟲在花葉間歡欣飛舞的意象。
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