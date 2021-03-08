日本22歲寫真新人橋本萌花，以亮麗的外表與顯赫的家世背景而打開知名度。近日受邀登上綜藝節目的她，在個人社群媒體上曬出辣照為其宣傳，並大方秀出凹凸有致的好身材。

橋本萌花雖身為日本知名連鎖拉麵店創始人的女兒，但在母親的教誨下，秉持著「想要成功就必須靠自己的努力去做」的決心，而獨自前往東京一圓明星夢，即使剛開始並不順利，須兼差擔任外送員才能維持生計，但她依然憑著甜美臉蛋與173cm的高䠷身材受到雜誌賞識，以火辣的泳裝寫真登上封面而迅速竄紅。

隨著橋本萌花的人氣逐漸攀升，近日更受邀登上綜藝節目《馬好王国》擔任演出嘉賓，為了幫節目宣傳，她先是在個人IG上曬出當日的穿搭，身穿卡其色上衣搭配短褲的她，除了與自己的名牌合照留下紀念外，她也不忘以「邪惡視角」秀出一雙大長腿吸引目光。

不久後，橋本萌花再度PO出先前拍攝寫真集時的美照，只見她穿著一件平口比基尼，躺在地上對著鏡頭露出甜美燦笑，飽滿的上圍曲線與火辣的好身材一覽無遺，令網友看得直噴鼻血，吸引超過4千人按讚。另外，先前橋本萌花也曾在IG上曬出同款比基尼的全身照，修長的美腿曲線與完美的身材比例，同樣令網友們驚艷不已，直呼「太完美的身材了」、「這身材根本是藝術品」、「美麗與可愛的集合體」。