美國51歲拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），日前接下知名鞋履品牌的代言，並為其拍攝一系列形象照。珍妮佛羅培茲也在個人社群媒體上曬出拍攝時的側拍畫面，零修圖的真實身材令網友驚艷不已。

珍妮佛羅培茲出道多年，身材依舊緊實火辣，加上凍齡的臉蛋，使她人氣始終居高不下。而她的高人氣也使她廣告、代言不間斷，近日珍妮佛羅培茲為知名鞋履品牌「DSW Designer Shoe Warehouse」所拍攝的新一季形象照，在網路上公開，照片中珍妮佛羅培茲身穿一件黑色的貼身洋裝搭配該品牌的精緻跟鞋，洋裝上半身全鏤空的性感設計，使她凹凸有致的曲線完美展現，釋放女神魅力。

珍妮佛羅培茲隨後也在個人IG上，曬出當時拍攝時的「零修圖」側拍照及短片，只見她趴在地上，傲人的上圍及腹肌曲線若隱若現，加上健康的小麥肌，整體造型辣到最高點，令粉絲們看得直噴鼻血，吸引超過138萬人按讚。

珍妮佛羅培茲擁有精緻五官與超狂葫蘆身型，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來還跨足影視圈，在《女傭變鳳凰》、《舞孃騙很大》等電影中創下驚人票房，也成為最高片酬的拉丁女星。去年底她更推出個人彩妝品牌「JLO Beauty」，成為全方位的女性企業家，事業攀向巔峰。