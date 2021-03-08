南韓29歲知名女星NANA(林珍兒)，即將於3月24日推出全新電視劇《Oh！珠仁君》令粉絲們相當期待。而經常透過社群媒體與粉絲們分享生活的她，近日曬出一系列穿搭照，辣秀纖細「鉛筆腿」吸引網友們熱烈討論。

NANA擁有絕佳的時尚品味，並經常以前衛、時髦的穿搭風格而受到網友讚賞，近日NANA於IG上PO出一系列穿搭，只見她穿著一件黑色的襯衫造型洋裝靠著牆壁，由下往上的拍攝角度讓一雙修長美腿完整呈現，加上性感黑絲與跟鞋點綴，更加拉長腿部的線條，令網友看到後忍不住大讚「這腿太絕了」、「NANA真是又美又有腿」、「女神又用腿殺人」。

多日前，NANA也曾在IG上曬出穿搭辣照，身穿藍紫色短版毛衣的她，將胸口的拉鍊拉低，並舉起雙手，秀出性感鎖骨與火辣水蛇腰，曼妙的極致曲線，同樣讓粉絲們驚艷。

NANA過去曾以女團After School的身分出道，因神似混血的精緻五官而兩次入圍並獲得「全球百大美女」的第一名寶座，加上171cm的高䠷身材，使她在女團時期便獲得大眾喜愛。但自從After School裡的成員合約陸續到期後，NANA便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續在《Kill It》、《JUSTICE》、《出師表》等劇中演出，今年也將推出《Oh！珠仁君》及《自白》兩部作品。

NANA在《Oh！珠仁君》中，將飾演一名不會談戀愛的喜劇女演員，與飾演驚悚電視劇作家的李民基，大談急遽差異化的浪漫愛情，讓人十分期待兩人會擦出什麼精采的火花。