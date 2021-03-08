美國好萊塢知名女星安海瑟薇(Anne Hathaway)，昨日(3/7)受邀出席高級精品GIVENCHY所舉辦的2021時裝大秀，並在個人社群媒體上公開穿搭，火辣的造型立即吸引粉絲們的目光。

這兩年雖受到新冠肺炎疫情影響而減少多場大型活動，但一年一度的時尚盛會依然改由線上如期舉行。昨日所舉辦的GIVENCHY 2021 時裝大秀上，安海瑟薇不僅受邀一同觀賞，她也在活動結束後曬出當日的穿搭，感謝鬼才設計師Matthew M Williams的邀請，只見她身穿黑色鉚釘西裝外套內搭大紅色上衣，而胸下至腰部鏤空的設計，使她側身時隱約露出飽滿南半球，緊實的腹部曲線也一覽無遺，搭配精緻的妝容與一抹紅唇，性感指數瞬間提升，網友看了紛紛大讚「小安實在太美了」、「天哪！這造型真好看」、「女神超美」。

另外，安海瑟薇多日前現身洛杉磯街頭時的穿搭也格外受到注意，只見她穿著一件棕色長版大衣，內搭粉色T桖與牛仔褲、球鞋，並背著GIVENCHY經典老花包，即使一身輕便也看起來相當時髦有型，同樣受到網友一片好評。

安海瑟薇過去曾拍過《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《悲慘世界》、《星際效應》、《詐騙女神》等多部叫好又叫座的大片，以精湛又收放自如的演技收服大眾的心。加上甜美臉蛋、水汪汪圓潤大眼與173cm的曼妙身材，讓她成為不少人心目中的性感女神，人氣始終居高不下，近日更以新戲《封城之後》再度受到矚目。