南韓31歲女星全烋星(전효성)，過去曾在性感女團Secret中以火辣身材聞名。近期瘦身有成的她，在社群媒體上曬出一系列火辣穿搭照，大方秀出傲人的上圍曲線，令網友們直噴鼻血。

全烋星擁有甜美臉蛋與豐滿好身材，自性感女團Secret出道後，便受到大批粉絲的喜愛，但她也因為忽胖忽瘦的「棉花糖身材」而經常受到酸民攻擊。而去年開始進行「縮小尺寸計畫」的她，除了透過YouTube頻道「블링달링전효성」分享皮拉提斯、登山、拉筋等運動過程外，也大方公開5個月的腰圍變化，由原本的26吋減至23.5吋，獲得大批網友讚賞。

全烋星瘦身成功後也經常在個人IG上曬出火辣的穿搭照吸引目光，在近日的照片中，只見她穿著一件藍色與棕色的拼接大衣，內搭吊帶高衩連身衣與過膝長靴，秀出凹凸有致的身材曲線。但其中一張照片中，她直接將外套打開，加上強光的照射下，使性感鎖骨與飽滿的上圍曲線一覽無遺，令粉絲看了忍不住留言「天啊！姊姊簡直辣慘了」、「真是又帥又性感」、「身材實在太好了」引發話題。

全烋星曾以性感女團Secret的身分出道，帶後來與經紀公司TS娛樂發生合約問題後，Secret便形同解散，烋星也遭到冷凍，直到2019年成立個人經紀公司JHS娛樂後才再次回歸舞台並積極經營YouTube頻道，朝明星網紅發展。