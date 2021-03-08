大陸知名氣質女星高圓圓，前年生下女兒Rhea後積極復出，近日除了即將推出新戲外，也接下精品珠寶Chaumet Paris及健康食品的代言，並在網路上中公開多張絕美的形象照，曼妙的身材曲線及絕佳的狀態都令網友相當驚艷。

高圓圓在品牌公開的照片中，穿著一件寶藍色禮服展現女神魅力，腰部貼身又抓皺的剪裁，與胸前深V的設計，使高圓圓性感鎖骨與曼妙的身材曲線一覽無遺，搭配該品牌所推出的珠寶項鍊盡顯貴氣，但沒想到一個轉身，高圓圓便秀出整片裸背，加上迷人的笑容瞬間電暈一票網友，紛紛留言「女神實在太美了」、「這氣質誰不愛」、「圓圓真是美哭眾人」。

另外，高圓圓在近日釋出的益生菌廣告中，也穿上水藍色的貼身瑜珈服，大秀纖細好身材，舉手投足間更不像是孩子的媽媽，受到網友一致讚賞。

高圓圓擁有甜美外貌與出眾的氣質，自2003年飾演電視劇《倚天屠龍記》中的周芷若一角後便一炮而紅，陸續在《神醫俠侶》、《天下第一》、《咱們結婚吧》、《天龍八部》、《單身男女》、《搜索》等多部電視劇及電影中演出，溫柔形象深植人心。但自從2014年嫁給男星趙又廷後，高圓圓便主動減少工作量陪伴丈夫，並在2019年生下愛女Rhea，直到去年才正式復出，今年更一連推出《完美伴侶》、《光榮與夢想》、《風林火山》等作品，讓粉絲們相當期待。