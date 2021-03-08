PEACH JOHN豐盈美胸霜（櫻花香），990元。（PEACH JOHN提供）

黛安芬Fit Smart 智能貼合系列主視覺，1780元起。（黛安芬提供）

黛安芬Fit Smart 智能貼合系列(知性裸、活力紅)產品情境照，1780元起。（黛安芬提供）

日本前主播田中美奈實轉型演出日劇《魯邦的女兒》、《絕對正義》，也喜愛分享自己的美容心法，擠下辣模代言日本時尚睡衣PEACH JOHN，今年35歲的她也大方分享美胸關鍵。

田中美奈實表示，「擦臉部保養品的時候會一路延伸到脖子、鎖骨和胸部，全都一起保養。」每週也會做兩次運動。除了日系品牌打女神牌，德國百年內衣黛安芬則主打「Fit Smart 智能貼合系列」春夏新色活力紅、知性裸、溫柔膚，與全球色彩權威Pantone春夏趨勢代表色彩同步，搭配獨創4D立體彈力罩杯給予舒適支撐塑型效果，打造美麗胸型。