美國新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179cm的高䠷身材及高級「厭世顏」而大受歡迎，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」成員，讓她身價水漲船高成為最富有的超模之一。近日她受邀登上高級精品GIVENCHY所舉辦的2021時裝大秀，並在個人IG上公開火辣的造型側拍，令網友大噴鼻血。

日前所舉辦的GIVENCHY 2021 時裝大秀上眾星雲集，除了請來好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)擔任觀賞嘉賓外，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）與坎達兒珍娜也受邀擔任該品牌的形象模特兒。在坎達兒珍娜公開的一系列側拍照中，只見她穿著一件黑色皮革外套搭配同款長褲，下一張照片才發現她裡面僅穿平口內衣，長褲的大腿處還性感挖空，使她纖細又緊實的腹部及腿部曲線一覽無遺，吸引超過406萬人按讚，直呼「太辣了」。

先前，GIVENCHY便曾在官方IG帳號上，公開坎達兒珍娜所拍攝的形象照，身穿紅色肚兜的她，搭配皮革短裙與絲襪，最後再以低調又奢華的經典鍊包做點綴，同樣吸引網友的一致讚賞。

坎達兒珍娜今年雖只有25歲，但她憑著亮麗外表與獨特的個人魅力，過去還曾與「卡戴珊家族」姊妹們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而使她爆紅成為超人氣超模，IG坐擁超過1.5億粉絲追蹤，還曾連續兩年登上《福布斯》（Forbes）全球最高收入模特兒的冠軍，吸金功力完全不輸給其他「卡戴珊」姊妹。