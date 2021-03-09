南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，於2/28日推出全新單曲《꼬리(TAIL)》後人氣再度暴漲。近日受邀觀賞高級精品GIVENCHY所舉辦的2021時裝大秀，並在個人IG上貼出造型側拍照，秀出一雙大長腿吸引粉絲的目光。

宣美無論是舞台造型還是私下的穿搭風格總是前衛又大膽，吸引許多國際品牌爭相合作，近日她便受邀出席知名精品GIVENCHY的線上時裝大秀，在她個人IG上所公開的照片中，只見她以精緻的妝容與一抹紅唇，穿著該品牌所推出的老花LOGO貼身洋裝，並對著鏡頭擺出各種姿勢，除了以「邪惡視角」露出一雙白皙長腿外，還附上一連串坐在皮革沙發上翹著雙腳的火辣照片，即使加上黑色西裝外套，整體造型依然看起來又酷又殺，吸引超過30萬人按讚，粉絲直呼「姊姊辣慘了」、「宣美穿什麼都好看」、「姊姊每個造型都是神駕馭」。

不過，宣美近日為了宣傳新專輯並在舞台上呈現最好的一面頻頻練舞，而這次的舞蹈動作又有許多趴跪的姿勢，使她雪白美腿傷痕累累，不少粉絲也注意到穿搭照中的紫紅色大瘀青，心疼表示「瘀青好大」、「心疼姊姊太敬業了」、「真的是往下一看被淤青嚇死」引發話題。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，單飛後陸續發行《24小時也不夠》、《Noir》、《Lalalay》、《Gotta Go》、《紫光夜》等夯曲成績備受肯定。另外，宣美雖只有166cm，腿長卻有110cm，因此也擁有「南韓第一腿精」的美名，加上經常在個人社群平台上曬出私底下前衛又帥氣的穿搭，使她受到大批粉絲的喜愛，成為女性粉絲心目中的流行指南。