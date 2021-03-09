南韓26歲女星Krystal(鄭秀晶)，以清純的形象與冷傲的甜美外表電暈不少人，與姊姊Jessica(鄭秀妍)一同被媒體譽為「南韓最美姊妹花」。而穿搭風格一向帥氣自然的她，近日罕見曬出一張火辣造型側拍，秀出白皙腿根，令網友大噴鼻血。

Krystal在今日(3/9)公開的照片中，以精緻又迷幻的煙燻妝搭配大紅色禮服，oversize的寬袖設計與收腰剪裁，使她凹凸有致的身材曲線完美呈現，但下一張照片中才發現下半身裙襬性感高衩，配上黑色漆皮長靴，整體造型看起來又辣又殺，加上Krystal雙腳大開的火辣坐姿及招牌「厭世顏」，立即電暈一票網友，短短半小時便吸引超過11萬人按讚，紛紛留言「愛慘這套造型了」、「誰能像秀晶這麼美」、「好殺的表情與造型，電死我了」。

另外，Krystal近日也追隨姊姊Jessica的腳步，在YouTube頻道「모노튜브」分享私下生活，但不一樣的是內容沒有多餘的濾鏡及特效，以最自然的聊天方式呈現真實的私下模樣，受到網友一致好評。

Krystal過去曾與f(x)其他團員一起以充滿活力的舞曲紅遍全亞洲，後來跨足戲劇圈在《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》、《機智牢房生活》、《Player》等劇中展現自然的演技而獲得好評。與SM娛樂合約到期後，Krystal便直接轉向戲劇圈發展，去年更以電視劇《Search：非武裝救援》與電影《父親歸還》再次爆紅，多變的角色讓Krystal不被因此定型，演技備受肯定。