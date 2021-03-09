SUQQU晶采盈緻眼彩盤03，2600元。（SUQQU提供）

SUQQU晶采光艷粉餅，2700元。（SUQQU提供）

SUQQU晶采柔肌妝前乳30ml，2300元。（SUQQU提供）

頂級日系美妝SUQQU新一代粉餅妝容登場，靈感來自「釉藥」的妝前乳、粉餅，打造奶油底妝。

SUQQU將人的肌膚比擬作陶瓷表面，企圖表現青磁與白磁那種曖曖內含光的溫潤美感，這就是SUQQU輕奶油底妝的第一步「輕奶油妝前乳」，再搭配零粉感「晶采光艷粉餅」，以超持久吸力如薄膜服貼的粉餅妝感妝點光澤。