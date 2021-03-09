頂級日系美妝SUQQU 打造奶油系精緻底妝 13:052021/03/09 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美妝達人游絲棋演繹SUQQU晶采光艷粉餅。（SUQQU提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 SUQQU晶采盈緻眼彩盤03，2600元。（SUQQU提供） SUQQU晶采光艷粉餅，2700元。（SUQQU提供） SUQQU晶采柔肌妝前乳30ml，2300元。（SUQQU提供） 頂級日系美妝SUQQU新一代粉餅妝容登場，靈感來自「釉藥」的妝前乳、粉餅，打造奶油底妝。 SUQQU將人的肌膚比擬作陶瓷表面，企圖表現青磁與白磁那種曖曖內含光的溫潤美感，這就是SUQQU輕奶油底妝的第一步「輕奶油妝前乳」，再搭配零粉感「晶采光艷粉餅」，以超持久吸力如薄膜服貼的粉餅妝感妝點光澤。 美妝通路搶進外送市場 衛生棉最夯 玩美移動為珍煮丹聯名飲品 推巴黎街頭模板 #SUQQU #粉餅 #奶油 #底妝 #頂級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美妝外送 衛生棉、保險套超夯 04:102021/03/09 時尚消費 搶攻春酒晚鳥商機 寒舍艾美啤酒紅酒喝到飽 16:522021/03/09 生活 瑞穗天合國際觀光酒店周年慶住房專案抽紅包 最大獎獨棟Villa 14:452021/03/09 財經 《產業》foodpanda攜手康是美 攻美妝外送商機 07:452021/03/09 財經 鯉魚潭水庫變草原 庫底遺跡、舊路重見天日 15:472021/03/09 生活 NISSAN NEW JUKE正21年式即將到港 英倫潮旅熱銷不斷 產能供不應求 18:132021/03/09 汽車情報-汽車新聞 Krystal大紅禮服性感高衩 雙腳大開下半身曲線遭看光 12:182021/03/09 名人 頂級美妝響應永續 推環保限定系列 18:552021/03/09 消費 露營族看過來 福斯商旅全新T6.1 California Ocean登台 16:532021/03/09 財經 寵愛自己 悅己型血拼成新趨勢 04:102021/03/09 話題觀察 「鎢鋼大王」廖萬隆攜手璞園寶徠 推華亞科170億廠辦大案 17:032021/03/09 房市新訊 時尚熱門新聞 「零死角高中正妹」比基尼胸口鏤空 遮不住飽滿雙球太惹火 - 名人 - 時尚 173cm拉麵千金平口比基尼超辣 邪惡視角洩惹火好身材 - 名人 - 時尚 安海瑟薇西外裡藏緊身衣 胸下鏤空意外洩飽滿南半球 - 名人 - 時尚 「第一腿精」宣美超激短裙太火辣 隨興坐姿洩腿根黑影 - 名人 - 時尚 「全球第一美」NANA超激短裙至臀下 邪惡視角洩出超長神腿 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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