美國27歲新生代女演員茱莉婭加納(Julia Garner)，2017年因演出影集《黑錢勝地》而爆紅。3/8所舉辦的「第26屆廣播影評人協會獎」(CCA)頒獎典禮上，她再度以該劇入圍最佳女配角獎，並在社群媒體上公開當日的性感穿搭，大秀火辣好身材。

茱莉婭加納擁有精緻的五官與空靈藍眼，加上一頭招牌金髮，使她2010年以短片電影出道後逐漸受到矚目，陸續在《雙面瑪莎》、《壁花男孩》、《萬惡城市：紅顏奪命》、《黑錢勝地》和《髒約翰》等多部電影及電視劇，她更憑著在《黑錢勝地》中精湛又細膩的演技，多次獲得提名並獲得艾美獎中的最佳女配角獎，演技備受肯定。

今年雖持續受到疫情影響，大型公開活動通通取消，但一年一度的影視盛會「第26屆廣播影評人協會獎」照常由線上舉行。而這次再度以《黑錢勝地》入圍電視獎劇情類最佳女配角的茱莉婭加納，也不忘在個人IG上曬出造型，只見她穿著一件七彩繽紛的橫條洋裝，貼身的剪裁使她凹凸有致的曲線完美呈現，轉過身後更是精彩，從後背至腰間整片鏤空的性感設計，更讓她白皙美背一覽無遺。

不過，這還不是茱莉婭加納最火辣的造型，不久前所舉辦的「金球獎」頒獎典禮上，她便穿上精品時裝PRADA所推出的高級訂製款晚禮服驚喜現身，前後深V至肚臍集腰部的設計，使豐滿半球及腹肌曲線全都露，搭配一抹性感紅唇，直接電暈一票粉絲，吸引超過5萬人按讚。